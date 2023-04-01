Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет выдвигать свою кандидатуру на пост генсека НАТО. Ее выдвинул ряд членов Альянса.

Об этом пишет британская The Sun со ссылкой на свои источники.

По данным издания, против скорее всего выступит Британия, которая двигает на этот пост своего министра обороны Бена Уоллеса.

Также Великобритания будет ссылаться на "плохой послужной список фон дер Ляйен во главе вооруженных сил Германии" (она ранее была министром обороны ФРГ).

Отметим, в начале марта La Repubblica писала, что Урсула фон дер Ляйен будет претендовать на пост генсека НАТО в случае, если ее не переизберут главой Еврокомиссии.

Как сообщалось, в конце февраля Борис Джонсон заявил, что претендует на должность генсека НАТО. Он выразил надежду, что в этом начинании ему повезет.

В прошлом году канадские СМИ писали, что на пост генсека НАТО рассматривают кандидатуру вице-премьера и министра финансов Канады Христи Фриланд, которая является этнической украинкой.

Полномочия нынешнего генсека НАТО Столтенберга истекают в сентябре. Официальный представитель организации Оану Лунгеску говорил, что у Столтенберга нет намерения просить нового продления своего мандата.

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