The New York Times анализирует вчерашние высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что контрнаступление может быть отложено из-за нехватки вооружений.

Об этом говорится в материале газеты в пятницу, 12 мая.

Издание, со ссылкой на собеседников из Украины, пишет, что президент "прав в отношении сохраняющихся недостатков в преддверии операции".

Несмотря на поставки вооружений на десятки миллиардов долларов, ВСУ не хватает военной техники, артиллерийских снарядов, бронетехники и систем ПВО, пишет газета.

Но есть и другие возможные мотивы высказываний: "оказать давление на союзников, чтобы они увеличили поставки, снизить ожидания в отношении контрнаступления и ввести Кремль в заблуждение относительно намерений Киева".

Напомним, Владимир Зеленский в интервью западным СМИ также заявил, что военные морально готовы к контрнаступлению, однако в Украину прибыла еще не вся обещанная техника.

Кроме того, он сказал, что не уверен, что контрнаступление ВСУ позволит полностью восстановить суверенитет Украины.

Война в Украине продолжается уже 443-й день. Мы следим за новостями 12 мая в своем онлайне.