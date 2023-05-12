Президент Владимир Зеленский утвердил второй пакет украинских санкций против 200 оборонных предприятий России и Беларуси.

Об этом говорится в тексте указа президента, опубликованном в пятницу, 12 мая, на его сайте.

Среди подпавших под санкции, в частности, "Роскосмос", Центральный научно-исследовательский институт минобороны РФ, АО "ГЛОНАСС", ФГУП "Специальное конструкторско-технологическое бюро "Технолог".

Под ограничения также подпали 17 белорусских предприятий, в частности конструкторское бюро "Дисплей", ООО "ИК Локомотив-сервис", Гомельский завод литья и нормалей, Могилевский вагоностроительный завод, ОАО "Гомсельмаш".

Санкции введены сроком на десять лет.

Кроме того, Владимир Зеленский опубликовал подробности введенного сегодня в действие нового санкционного пакета.

"Своим указом наложил ограничительные меры на собственность российских компаний в Украине и собственность связанных с ними украинских экономических субъектов. Под их контролем иногда находились даже объекты критической инфраструктуры и ключевые стратегические предприятия. Сегодня преодолеваем эти риски.

Санкции также введены в отношении компаний, связанных с Виктором Медведчуком и другими подсанкционными лицами, учредителей, руководителей, бенефициаров пророссийских компаний, обладающих значительными активами на территории Украины", – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против 13 физических и 28 юридических лиц, связанных с "Запорожсталью".

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