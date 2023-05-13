Во время визита Зеленского в Германию Украине могут предоставить самый крупный немецкий пакет вооружений - СМИ
Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию в воскресенье, 14 мая, ему могут предоставить самый крупный немецкий пакет вооружений - на 2,7 миллиарда евро.
Об этом пишет Der Spiegel.
По данным издания, в Украину намерены отправить:
- 20 бронетранспортеров Marder,
- 30 танков Leopard 1,
- 18 колесных самоходных гаубиц,
- 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM,
- 12 пусковых установок IRIS -T-SLS с управляемыми ракетами.
Ранее мы писали, что полиция Берлина подтвердила немецкому изданию Тagesspiegel визит президента Украины Владимира Зеленского в этом месяце в Германию, где он получит премию Карла Великого, вручаемую за вклад в объединение Европы. Сообщалось, что украинский президент прибудет в Берлин 13 мая, на следующий день состоится его встреча с канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а затем на вертолете он отправится в Аахен, где ему вручат премию.
Сегодня же президент Украины Владимир Зеленский в Риме встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьером Джорджей Мелони. Также глава Офиса президента Украины сообщал, что Владимир Зеленский в Италии встретится с Папой Римским Франциском.