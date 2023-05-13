Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию в воскресенье, 14 мая, ему могут предоставить самый крупный немецкий пакет вооружений - на 2,7 миллиарда евро.

Об этом пишет Der Spiegel.

По данным издания, в Украину намерены отправить:

20 бронетранспортеров Marder,

30 танков Leopard 1,

18 колесных самоходных гаубиц,

4 системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM,

12 пусковых установок IRIS -T-SLS с управляемыми ракетами.

Ранее мы писали, что полиция Берлина подтвердила немецкому изданию Тagesspiegel визит президента Украины Владимира Зеленского в этом месяце в Германию, где он получит премию Карла Великого, вручаемую за вклад в объединение Европы. Сообщалось, что украинский президент прибудет в Берлин 13 мая, на следующий день состоится его встреча с канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а затем на вертолете он отправится в Аахен, где ему вручат премию.

Сегодня же президент Украины Владимир Зеленский в Риме встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьером Джорджей Мелони. Также глава Офиса президента Украины сообщал, что Владимир Зеленский в Италии встретится с Папой Римским Франциском.