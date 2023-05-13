Лидеры G7 увеличили финансовую помощь Украине до 44 миллиардов долларов в этом году. Они также создали новую инициативу по цепочке поставок и "пообещали восполнить нормативные пробелы в банковском секторе".

Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам встречи министров финансов и руководителей центральных банков стран G7 в Японии.

"Вместе с международным сообществом мы увеличили наши обязательства по бюджетной и экономической поддержке Украины на 2023 год и начало 2024 года до 44 миллиардов долларов США, что позволило одобрить программу Международного валютного фонда для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов США на 4 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эта поддержка придает Украине уверенности и позволяет властям обеспечить функционирование правительства, продолжить предоставление базовых услуг, осуществить важнейшие ремонтные работы поврежденной инфраструктуры и стабилизировать экономику.

"Мы призываем к немедленному прекращению незаконной войны России против Украины, что устранит одну из самых больших неопределенностей по глобальным экономическим перспективам", - говорится в заявлении после встречи в японском городе Ниигата.

Ранее НБУ со ссылкой на заместителя главы Нацбанка Сергея Николайчука сообщал, что в этом году Украина рассчитывает получить 42 млрд долларов финансовой помощи. В 2022 году Украина, согласно январскому отчету НБУ, получила 32,1 млрд долларов финансовой помощи. 12 млрд из этой суммы дали США, 8 млрд - Евросоюз.

Война в Украине продолжается уже 444-й день. Мы следим за новостями 13 мая в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.