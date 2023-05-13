Папа римский Франциск на сегодняшней встрече в Ватикане подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому небольшую скульптуру в виде оливковой ветви – символа мира.

Украинский президент подарил понтифику икону Мадонны, написанную на остатках бронежилета.

Об этом пишут итальянские СМИ.

Сообщается, что беседа папы римского с Владимиром Зеленским длилась около сорока минут.

"Попросил осудить российские преступления в Украине. Ибо не может быть равенства между жертвой и агрессором. Также рассказал о нашей формуле мира как единственном действенном алгоритме достижения справедливого мира. Предложил присоединиться к ее реализации", - сказал Зеленский, комментируя встречу с понтификом.

Напомним, что сегодняшняя встреча Владимира Зеленского и папы римского Франциска стала первой с момента начала войны в Украине.

В субботу, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак вместе с командой находятся в Риме с рабочим визитом. Уже состоялись встречи Зеленского с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьером Джорджей Мелони.

Ранее мы писали, что после поездки в Рим Владимир Зеленский планирует визит в Германию, где ему могут предоставить самый крупный немецкий пакет вооружений - на 2,7 миллиарда евро.

Кроме того, президент Украины получит в ФРГ премию Карла Великого, вручаемую за вклад в объединение Европы.