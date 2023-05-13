Папа римский встретился с Владимиром Зеленским и украинской делегацией

Папа римский Франциск на сегодняшней встрече в Ватикане подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому небольшую скульптуру в виде оливковой ветви – символа мира.

Украинский президент подарил понтифику икону Мадонны, написанную на остатках бронежилета.

Об этом пишут итальянские СМИ.

Подарок папы римского Зеленскому

Зеленский подарил папе римскому икону Мадонны на бронежилете

Папа римский и Зеленский обменялись подарками

Сообщается, что беседа папы римского с Владимиром Зеленским длилась около сорока минут.

"Попросил осудить российские преступления в Украине. Ибо не может быть равенства между жертвой и агрессором. Также рассказал о нашей формуле мира как единственном действенном алгоритме достижения справедливого мира. Предложил присоединиться к ее реализации", - сказал Зеленский, комментируя встречу с понтификом.

Напомним, что сегодняшняя встреча Владимира Зеленского и папы римского Франциска стала первой с момента начала войны в Украине.

В субботу, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак вместе с командой находятся в Риме с рабочим визитом. Уже состоялись встречи Зеленского с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьером Джорджей Мелони.

Ранее мы писали, что после поездки в Рим Владимир Зеленский планирует визит в Германию, где ему могут предоставить самый крупный немецкий пакет вооружений - на 2,7 миллиарда евро.

Кроме того, президент Украины получит в ФРГ премию Карла Великого, вручаемую за вклад в объединение Европы. 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.