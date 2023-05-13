Оливковая ветвь и икона Мадонны на бронежилете. Папа римский и Зеленский на встрече обменялись подарками. Фото
Папа римский Франциск на сегодняшней встрече в Ватикане подарил президенту Украины Владимиру Зеленскому небольшую скульптуру в виде оливковой ветви – символа мира.
Украинский президент подарил понтифику икону Мадонны, написанную на остатках бронежилета.
Об этом пишут итальянские СМИ.
Сообщается, что беседа папы римского с Владимиром Зеленским длилась около сорока минут.
"Попросил осудить российские преступления в Украине. Ибо не может быть равенства между жертвой и агрессором. Также рассказал о нашей формуле мира как единственном действенном алгоритме достижения справедливого мира. Предложил присоединиться к ее реализации", - сказал Зеленский, комментируя встречу с понтификом.
Напомним, что сегодняшняя встреча Владимира Зеленского и папы римского Франциска стала первой с момента начала войны в Украине.
В субботу, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак вместе с командой находятся в Риме с рабочим визитом. Уже состоялись встречи Зеленского с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьером Джорджей Мелони.
Ранее мы писали, что после поездки в Рим Владимир Зеленский планирует визит в Германию, где ему могут предоставить самый крупный немецкий пакет вооружений - на 2,7 миллиарда евро.
Кроме того, президент Украины получит в ФРГ премию Карла Великого, вручаемую за вклад в объединение Европы.