Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о его намерениях захватить российские села в приграничных с Украиной регионах РФ в границах 1991 года.

Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Я, как президент Украины, когда я хочу куда-то приехать, я приезжаю официально, и никуда не проникаю" - ответил на вопросы журналистов президент.

Напомним, согласно утечкам документов американской разведки, которые вчера опубликовали американские СМИ, Владимир Зеленский предлагал захватить российские села для получения рычагов влияния на РФ, а также взорвать нефтепровод "Дружба".

Как сообщалось, сегодня Владимир Зеленский встретился в Германии с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, после чего провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По словам Зеленского, на встрече со Штайнмайером обсудили текущую ситуацию и интенсивное сотрудничество между Германией и Украиной.

Тем временем война в Украине продолжается уже 445-й день. Мы следим за новостями 14 мая в своем онлайне.

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