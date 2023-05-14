В воскресенье, 14 мая, в Украине идет уже 445-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 13 мая.

Ниже хроника новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

14 мая

12:36 Россия использует воздушное пространство Приднестровья для обстрела украинских территорий, чтобы обойти украинскую ПВО. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

С той же целью противник выпускает воздушные цели по руслам рек и с использованием природного ландшафта. В такой ситуации, радиолокационно они будут незаметны.

В преддверии атак россияне собирают информацию об украинской ПВО, планирует действия - и иногда ему удается достигать своих целей.

По его словам, противник атакует со всех направлений.

"Противник атакует различными типами ракет и ударных БПЛА. Атакует со всех направлений, вот и имеем карту со всех направлений нетипичную. Заход ракет используется из разных точек, в частности с юга - знаем, что были ракеты "Калибр" с моря, так же ракеты Х-101, Х-55. Ну и "шахиды" - "шахиды" вообще можно сейчас запускать фактически с мобильных тех пусковых установок, которые у них есть, тоже на любом направлении. Обычно запускают и с юга, и с севера", - сказал Игнат.

12:05 Зеленский опубликовал видео визита в Германию.

"Мы обсудили текущую ситуацию и интенсивное сотрудничество между Германией и Украиной. Германия будет продолжать поддерживать Украину политически, военно и финансово, пока это будет необходимо", - написал Зеленский.



11:38 В Черном море на боевом дежурстве Россия держит 10 кораблей, среди которых четыре носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 25 ракет.

Об этом Оперативное командование "Юг" сообщило на своей странице в фейсбуке.

"Часть ракет враг выпустил во время ночной ракетной атаки, но уровень ракетной угрозы остается высоким", - предупреждает ОК.

Корабельная группировка врага продолжает маневры между крымским мысом Тарханкут и Новороссийском.

11:36 На Бахмутском направлении ВСУ продвигаются вперед, пишет замминистра обороны Анна Маляр.

"По двум направлениям в пригороде Бахмута наши войска постепенно продвигаются. Корректных цифр сейчас не будет, потому что идут активные боевые действия", - сообщает Маляр.

Она признает, что в самом городе ситуация более сложная, но "благодаря грамотному планированию командования и мужеству наших бойцов" врагу не удается взять город под контроль.

11:09 После Штайнмайера Зеленский в Берлине встречается с канцлером ФРГ Шольцем.

11:03 Российская Объединенная группировка войск в Украине состоит из более чем 200 000 человек, организованных примерно в 70 боевых полков и бригад, разделенных на пять групп войск.

Такую структуру приводит британская военная разведка в своей сегодняшней сводке.

Ранее ту же численность российских войск в Украине - 200 тысяч - называл глава Комитета начальников штабов США Марк Милли.

Указывается, что примерно так же выглядели эти силы в начале вторжения 446 дней назад.

"Однако в феврале 2022 году они состояли из профессиональных солдат, был в основном оснащены достаточно современными средствами передвижения и регулярно тренировались, стремясь к сложным совместным операциям. В настоящее время силы состоят в основном из плохо обученных мобилизованных резервистов и все больше зависят от устаревшего оборудования, при этом многие из их подразделений сильно недоукомплектованы и способны только на очень простые пехотные операции", - пишет британская разведка.

По мнению Лондона, маловероятно, что России удастся создать большой, дееспособный, мобильный резерв для реагирования на "возникающие оперативные проблемы" (то есть, контрудары ВСУ) вдоль 1200-километровой линии фронта.

11:00 Во время визита в Италию Владимир Зеленский сделал ряд заявлений о переговорах с Россией.

По его словам, Украине сейчас не нужны посредники для прекращения войны. Так украинский лидер ответил на вопрос о возможной роли Китая или Ватикана в установлении мира.

"Нет смысла в попытках тех или иных стран или влиятельных личностей стать посредником между Украиной и Россией для прекращения войны, но наше государство заинтересовано в предложениях, способных достичь справедливого мира, прежде всего на основе украинской формулы мира", - цитирует президента сайт ОП.

По словам Зеленского, "не нужны посредники между Украиной и захватившим наши территории агрессором, потому что украинцы хорошо помнят, чем закончилось посредничество с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Нормандского формата".

При этом он пригласил папу Римского для участия в разработке "плана действий по справедливому миру в Украине".

Также Зеленский рассказал о переговорах с Путиным накануне вторжения (на видео).

По его словам, он много раз запрашивал телефонный разговор с российским президентом, однако в один момент в Кремле перестали отвечать. А сейчас, по его словам, говорить с Путиным "не о чём" и он "неадекватный человек".

10:27 Видео встречи Зеленского со Штайнмайером в Берлине.

10:25 За сутки в Николаевской области обстрелами поврежден жилой дом (с последующим пожаром) и объект критической инфраструктуры.

Пострадавших нет, сообщает глава ОВА Виталий Ким.

10:14 Последствия прилетов по Тернополю. Пожар, по данным губернатора Владимира Труша, тушили всю ночь.

Ранее сообщалось, что вечерний прилет по городу попал в промзону. На фото, судя по всему, именно его последствия.

Напомним, также был удар по городу и под утро.

09:56 "Страна" узнала имя погибшей вчера в Донецке женщины с ребенком. Мать и сын попали под обстрел в поселке Горняк Куйбышевского района.

Женщину зовут Наталья Деревиха (Юдина) 1979 года рождения, а ее сына - Матвей (2019 г.р.).

По данным соседей, они жили в районе Нового Горняка, где после ударов РСЗО были разрушены частные дома.

09:37 Глава Офиса президента Ермак публикует фото последствий нового ракетного удара по Тернополю.

Сообщает о двух пострадавших. На кадрах видны поврежденные частные дома.

09:07 Детали воздушной атаки в ночь на 14 мая.

Как сообщает Воздушное командование, россияне атаковали Украину по разным направлениям ударными дронами "Шахид" и ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море. А также крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55, которые запускались с бомбардировщиков Ту-95МС.

Сколько всего ракет было запущено - не сообщается. При этом уничтожены три крылатые ракеты и 25 беспилотников.

Отметим, что среди уничтоженных перечислены только авиаракеты Х-101/Х-555/Х-55. "Калибров", которые также наносили удар, в списке нет.

08:55 Воздушная тревога на всей восточной части Украины.

08:20 Главное из утренней сводки украинского Генштаба.

На фронте вчера было около 57 боестолкновений (Генштаб на этот раз не пишет только об атаках противника).

Под Купянском противник пытался наступать у Масютовки, Новоселовского и восточных окраин Стельмаховки.

Идут тяжёлые бои за Бахмут, в его окрестностях россияне атакуют в районах Григоровки, Богдановки, Хромово и Белой Горы.

К западу от Донецка противник атаковал Марьинку.

За прошедшие сутки Украина сбила 18 из 23-х запущенных Россией ударных беспилотников. От прилетов оставшихся пяти повреждено более 50 зданий - многоэтажек, частных домов, культурных объектов и больниц.

08:00 В ночь на 14 мая по Украине наносился очередной ракетный удар.

Генштаб упоминает об этом в своей утренней сводке, но без деталей.

Около пяти часов утра мэр Тернополя призвал не снимать прилетов и заявил, что "на место падения обломков выехали специальные службы".

Телеграм-каналы сообщали о взрывах в Тернополе. Их также подтвердил губернатор Владимир Труш.

Позже он подтвердил прилет крылатых ракет. По его словам, есть разрушение двух и повреждение двенадцати дачных домов. Пожар уже ликвидировали.

"Также обломками ракет повреждены гражданские торговые и хозяйственные объекты и 9 грузовых автомобилей", - заявил Труш.

Пострадавших нет.

Отметим, что Тернополь вчера вечером уже подвергался атаке.

В Киевской военной администрации рано утром заявили об атаке крылатыми ракетами со стороны Каспия, но в пространство столицы они не входили.

07:56 В Харькове ночью был удар по инфраструктурному объекту в Новобаварском районе.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

Пострадавших нет. В близлежащих домах выбило стекла и двери, но обошлось значительных разрушений.

07:50 Владимир Зеленский, судя по всему, уже прибыл в Германию.

"Берлин. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность", - такая запись появилась в соцсетях у президента.