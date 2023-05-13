Анализируем итоги 444-го дня войны в Украине.

Удары по Луганску. Последствия "Шторма"

Вчера вечером и сегодня утром были ракетные удары по Луганску - городу, довольно далекому от линии фронта (более сотни километров).

В первом случае ударили по зданию завода "Поли-Пак", предприятие, судя по видео, подверглось масштабным разрушениям. Также заявлялось, что попало по мясоперерабатывающему комбинату "Милам".

Сегодня утром был прилет по зданию старой академии МВД, которое также претерпело серьезные разрушения.

В "ЛНР" заявили, что обе атаки проводились ракетами британского производства Storm Shadow, которые запускались с украинских самолетов. В качестве доказательства публиковались фото обломков, на одном из которых есть соответствующая надпись. Украина официально этого не подтверждала.

Российские военные телеграм-каналы также добавляют, что на месте вчерашнего удара по Луганску были найдены обломки американской ракеты-обманки ADM-160B, предназначенной для выявления и перегрузки систем ПВО. Дальность ее полета - 450 километров.

Она выпускается, как правило, накануне запуска ракеты, которая должна поразить цель.

В минобороны РФ также заявили, что вчерашний удар наносился британскими "Штормами", "вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам". Также российские военные говорят, что сбили самолет и вертолет, наносившие удары 12 мая, но других подтверждений этой информации не поступало.

Украина применения Storm Shadow не подтверждала. Но, судя по тому, что удары наносились далеко в российский тыл, не были отражены ПВО и принесли довольно разрушительные последствия - речь может действительно идти в британо-французских ракетах.

В военных телеграм-каналах уже активно обсуждают, в чем их опасность для россиян.

По своей разрушительной силе эта ракета примерно соответствует российским аналогам, которые запускаются со стратегических бомбардировщиков.

Но есть несколько "но". Во-первых, "Шторм" запускается с оперативно-тактической авиации, которая может ближе подлетать к цели. Во-вторых, ракета летит на довольно низкой высоте - несколько десятков метров - что затрудняет ее обнаружение системами ПВО. Примерно тот же эффект был у беспилотников "Стриж", которые довольно далеко залетали незамеченными на территорию РФ.

Кроме того, "Шторм" имеет два заряда: первый для разрушения защитных сооружений, второй для поражения самой цели. То есть она в состоянии, по идее, поражать и хорошо укрепленные объекты - подземные ангары или командные пункты.

Иными словами, британские ракеты - серьезный вызов для РФ, и при массированном применении на фронте они могут изменить ситуацию подобно тому, как это сделали в свое время "Хаймарсы". И вопрос в том, сколько в реальности Украина имеет в распоряжении этих ракет и как оперативно россияне смогут приноровиться к новой угрозе и чем будут ее купировать.

В случае с "Хаймарсами" им, как признает западная пресса, это во многом удалось: путем выведения критических объектов за территорию поражения, рассредоточения складов и личного состава, также ракеты MLRS научились сбивать с пути помехами и, как утверждают в РФ, сбивать силами обычной ПВО.

Но "Штормы" имеют более далекий радиус поражения - до 300 километров - а это потребует перестройки всей системы обороны на захваченных территориях. И большой вопрос, успеет ли Россия это сделать в короткие сроки - поскольку, судя по всему, новые ракеты планируют сделать одним из украинских козырей при контрнаступлении.

Удары по российской авиации

Сегодня в Брянской области сбили два российских военных вертолета Ми-8 и один самолет Су-34 и один Су-35. Погибли девять человек экипажей.

Вертолеты упали под Клинцами, а самолет (или самолеты) - под Стародубом. Это в 35-50 километрах от украинской границы. Российские телеграм-каналы сообщают, что машины наносили удары по Украине и возвращались обратно. Также пишут, что это была одна авиагруппа и сбиты все борты были сбиты практически одновременно.

Официально российская власть никаких версий не высказывала (и вообще крайне скупо коммутировала ситуацию), но сомнений в том, что авиация РФ была сбита, практически нет. Момент подлета ракеты к одному из вертолетов есть на видео, а на обломках видны отверстия от поражающих элементов.

Обсуждается три основных версии того, что произошло.

1. Машины сбила украинская ПВО, которую скрытно переместили ближе к границе в Черниговской области. Предельная дальность комплексов "Пэтриотов" - 80 километров. То есть, от границы до цели они могли добить.

2. По россиянам запустили ракеты украинские самолеты. Как пишут военные паблики, переданные Польшей МиГи несут ракеты, способные бить на расстояние до 70 километров. Но для этого ВСУ должны были поставить этот боеприпас, о чем официально не сообщалось.

3. Удары нанесла диверсионная группа, которая проникла на территорию РФ и применила переносные ПЗРК вроде "Стингеров".

4. Вертолеты и самолет (ы) попали под "дружественный огонь" российской ПВО, что эксперты считают крайне маловероятным.

Первую версию уже называют наиболее реалистичной - поскольку технически осуществить удар из стационарной ПВО, вероятно, проще и безопаснее, чем засылать несколько диверсионных групп, которые должны не только обойти все посты и укрыться от российских войск, но и "поймать" 3-4 боевых машины, которые летят к тому же скорее всего разными маршрутами.

Вопрос - почему ВСУ так не делали раньше - вероятно, связан с тем, что чем ближе к границе комплекс ПВО, тем больше риска его потерять от российских ударов.

К тому же эти комплексы крайне дефицитны для Украины, поэтому, если такая операция и проводилась, то была сопряжена с тщательной подготовкой. Которую непросто проводить в условиях близости российских средств поражения.

Также нельзя исключать авиаудар украинских истребителей ракетами, превышающими возможности советских аналогов.

Но, повторимся, пока ни одна из версий, в том числе и эта, подтверждений не получила.

Обстрелы по Украине

Сегодня ночью мощный удар россияне нанесли по Хмельницкому району - там был взрыв на одном из объектов, названия которого украинские власти не озвучили.

Но детонация и пожар были очень сильными - взрывной волной повыбивало окна в домах и в областном центре.

Удар нанесли четыре беспилотника "Шахид", которые прорвались через украинскую ПВО - еще 17 были сбиты. Пострадало более 30 человек. В объезд пустили ряд поездов.

Пожар на объекте до сих пор не потушен. Российские телеграм-каналы утверждают, что это был завод "Катион", где хранились боеприпасы, но пока это не подтверждало даже минобороны РФ. Украина этого также не комментировала.

Ночью "Шахиды" ударили и по хлебозаводу в Николаеве. Пострадала соседняя многоэтажка.

Также сегодня под обстрел попала Константиновка Донецкой области, там погибли два человека, еще десять ранены.

Сегодня продолжились массированные удары по Донецку. Сегодня под обстрелами РСЗО оказался Куйбышевский район, там пострадала школа и жилые дома, в одном из которых погибла женщина с ребенком.

Фронт и контрнаступление

На фронте продолжились бои под Бахмутом. По пока официально неподтвержденным сведениям, украинские войска продолжат продвигаться на флангах.

Пригожин сегодня вновь заявил, что таким образом ВСУ хотят окружить "Вагнер" в Бахмуте. Правда, свои угрозы об уходе из города он не больше не повторял, хотя и по-прежнему жалуется на нехватку снарядов.

Таке он продолжил сегодня жесткие выпады в адрес минобороны РФ. Пригожин уже практически прямым текстом призывает российских солдат к бунту против командования.

"В этой войне безмозглой единственный святой и абсолютно невиновный во всех про@бах - это русский солдат, которого бросили на произвол судьбы и решили, что он должен погибать как им нравится из их кабинетов красного дерева. И поэтому, когда этот русский солдат поймет, что происходит вокруг, поднимет голову, я уверен, что он разберется, кто его подставляет, и порвет жопу на фашистский знак виновным в той трагедии, в которой его бросили", - сказал Пригожин.

Риторика, как видим, уже почти такая же, как у солдатских агитаторов в русской армии в 1917 году после Февральской революции про "офицеров-золотопогонников, которые гонят на убой простых мужиков".

Пригожин, таким образом, объективно становится одним из главных помощников Украины в деле деморализации российской армии накануне наступления ВСУ.

О том, что основную ставку при контрнаступлении Киев делает на деморализацию российской армии, заявил и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

Если ее удастся добиться, то прогнозы о выходе украинских на границы 1991 года уже в этом году могут сбыться. Но, если деморализовать россиян не выйдет, то война, по его мнению, затянется.

"Главным условием является морально-психологический кризис в российской группировке, чтобы она, что называется, посыпалась. Потому что, если она будет проявлять чудеса стойкости и героизма, то воевать с ними будет очень тяжело. И тогда мы становимся на скептическую позицию генерала Милли, который говорит, что в этом году вряд ли", - сказал Арестович в интервью журналисту Василию Голованову.

Далее он описывает, как, по его мнению, "стратегия деморализации" может сработать в случае выхода украинской армии на границы с Крымом.

По словам Арестовича, если ВСУ приблизятся к полуострову и начнут его обстреливать, "это должно спровоцировать определенный кризис внутри России", и Путин должен будет принимать решение "либо на эскалацию (далее в интервью Арестович говорит о возможности применения Путиным ядерного оружия - Ред.) либо на деэскалацию".

Если же никакого решения в России не примут, а продолжат воевать в прежнем формате, то Арестович прогнозирует несколько следующих наступлений ВСУ (о чем недавно говорили и другие украинские спикеры, которые призывали не считать планируемое наступление "решающим").

В то же время, он считает, что Запад не верит в возможность для Киева полностью освободить свои территории. Там уже готовы после украинского контрнаступления вести переговоры с РФ, и тем же американцам по большому счету все равно, какую территорию по итогам войны будет контролировать Украина.

Арестович со ссылкой на западных экспертов заявляет, что цели войны для США расходятся с украинскими.

"Общая мысль такая: хватит давать Украине определять цели войны. Мы ее спонсируем, она жива, только потому что мы ей платим, и наши цели решительно расходятся с украинскими все больше и больше. Поэтому давайте мы будем давить на них, чтобы они выполняли то, что нужно", - описывает экс-советник ОП мнение американцев.

По его мнению, в США не верят в способность Украины освободить всю свою территорию, поскольку "Россия могучая, она не сдастся". Поэтому "где-то после контрнаступления будем затормаживать, замораживать и сажать за стол переговоров".

Он считает, что на Западе готовы останавливать войну и договариваться с Россией в том числе за счет украинских территорий: "Им плевать, чьи Донбасс и Крым глубоко. Они решают другие проблемы для себя... Сколько квадратных километров территории будет у нас их мало волнует. Их волнует безопасность и стабильность в Европе".

Обеспечить эту стабильность Запад, по словам Арестовича, намерен путем создания "нового контура архитектуры безопасности в Европе".

"Только тогда Россия примет поражение, в кавычках или без кавычек, от Украины. Когда Путин сможет объяснить русскому народу, что мы не Украине проиграли, мы наоборот вместе с Западом придавили этих нацистов, которые провоцировали европейскую войну, и мы были вынуждены вмешаться. А с Западом мы договорились на паритетных основах, они нас уважают, это победа или почти победа, мы им доказали, что нас не сломить. Вот в таком варианте они смогут это сделать", - заявил бывший советник Банковой.

Впрочем, все эти построения станут актуальными только после украинского контрнаступления и исходя из его итогов. На которые, если верить британской газете Financial Times, "прагматично" смотрят и в Украине.

Украинские чиновники "за закрытыми дверями" используют риторику, которую они сами называют "крайне реалистичной и прагматичной". Они признают, что Украине едва ли удастся вернуть все утраченные территории, во всяком случае не в этом году, пишет FT.

Также существуют опасения по поводу того, что неудачное контрнаступление может поставить под вопрос оказание Западом дальнейшей военной помощи. В этом случае союзники Украины также могут начать интенсивнее подталкивать ее к мирным переговорам с Россией.

О том, чего ждать от контрнаступления и в каком виде оно может происходить, мы детально разбирали здесь.