Президент Украины Владимир Зеленский снова заявил, что Киев не несет ответственность за атаку беспилотников на Кремль.

Об этом Зеленский сказал в ходе интервью в прямом эфире итальянского телеканала Rai1.

"Это точно не наш дрон. Мы знаем, что упало. Мы не запускали никаких беспилотников", - сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что если бы Киев действительно стоял за атакой на Кремль, то обязательно бы в этом признался. По его словам, киевским властям было бы не страшно это признать.

Напомним, в Кремле сообщали, что в ночь на 3 мая была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента РФ. Владимир Путин при этом не пострадал.

В России пригрозили суровым наказанием за атаку на Кремль и заявили о разных вариантах ответа.

В ответ Владимир Зеленский заявил, что удары по Кремлю дронами могла организовать сама РФ и отрицал причастность Украины.

А бывший советник Офиса президента Алексей Арестович назвал удар беспилотниками по Кремлю попыткой напугать Запад.