Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео визита в Германию.

Видео появилось в телеграм-канале президента.

"Мы обсудили текущую ситуацию и интенсивное сотрудничество между Германией и Украиной. Германия будет продолжать поддерживать Украину политически, военно и финансово, пока это будет необходимо. Спасибо Германии за большую военную, экономическую и финансовую поддержку перед лицом агрессивной войны России", - написал Зеленский.

После встречи с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером Зеленский в Берлине встречается с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Соответствующее видео публикует "Радио Свобода".

Ранее газета Bild сообщала, что Владимир Зеленский летел из Рима в Берлин военным бортом немецких ВВС в сопровождении истребителей Eurofighter.

Кроме того, издание Der Spiegel писало, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию ему могут предоставить самый крупный немецкий пакет вооружений - на 2,7 миллиарда евро. По данным издания, в Украину намерены отправить: 20 бронетранспортеров Marder, 30 танков Leopard 1, 18 колесных самоходных гаубиц, 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM, 12 пусковых установок IRIS -T-SLS с управляемыми ракетами.

Вчера Зеленский встретился в Ватикане с папой римским Франциском, а в Риме - с президентом и премьером Италии.