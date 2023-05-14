Президент Украины Владимир Зеленский, в воскресенье, 14 мая, прибыл в Германию с рабочим визитом.

Соответствующий пот Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале.

"Берлин. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность", - такая запись появилась в соцсетях у президента.

Немецкие СМИ публикуют кадры прибытия Владимира Зеленского в Берлин.

По их данным, он уже ведет переговоры с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Как сообщает газета Bild, Владимир Зеленский летел из Рима в Берлин военным бортом немецких ВВС в сопровождении истребителей Eurofighter.

Также появилось видео встречи Владимира Зеленского с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине.

Ранее издание Der Spiegel сообщало, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию ему могут предоставить самый крупный немецкий пакет вооружений - на 2,7 миллиарда евро. По данным издания, в Украину намерены отправить: 20 бронетранспортеров Marder, 30 танков Leopard 1, 18 колесных самоходных гаубиц, 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM, 12 пусковых установок IRIS -T-SLS с управляемыми ракетами.

Напомним, вчера Зеленский встретился в Ватикане с папой римским Франциском, а в Риме - с президентом и премьером Италии.