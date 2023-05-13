Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 13 мая, из Рима, где он находится с официальным визитом.

Главное из заявлений президента:

Прокомментировал обстрел Константиновки, где погибли два человека. Рассказал о своем визите в Италию, где договорился о поставках ПВО и артиллерии. Прокомментировал свою встречу с папой римским Франциском, которого попросил помочь вернуть украинских детей домой. Сообщил о телефонном разговоре с президентом ЮАР.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский отверг инициативы Ватикана по мирному урегулированию войны в Украине и заявил, что Киев "не нуждается в посредниках".

Война в Украине продолжается уже 444-й день. Мы следим за новостями 13 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 443-го дня войны. Минобороны Украины и Владимир Зеленский заявили, что ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении вперед, не уточняя, где именно. Телеканал CNN сообщил, что украинские военные начали "формировать" операции в преддверии контрнаступления.

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