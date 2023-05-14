Президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Германии в рабочим визитом, поблагодарил ФРГ за "самый большой пакет военной помощи" с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Благодарю Германию за самый большой пакет военной помощи с начала полномасштабного российского вторжения. Немецкие системы ПВО, артиллерия, танки и БМП спасают украинские жизни и приближают нас к победе", - написал Зеленский.

Также Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Украина не атакует российскую территорию в границах 1991 года.

На вопрос хватает ли ВСУ вооружений для наступления ответил так: "еще несколько визитов и все".

Напомним, ранее издание Der Spiegel сообщало, что во время визита Зеленского в Германию 14 мая ему должны предоставить самый крупный немецкий пакет вооружений - на 2,7 млрд евро. В Украину намерены отправить: 20 бронетранспортеров Marder, 30 танков Leopard 1, 18 колесных самоходных гаубиц, 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM, 12 пусковых установок IRIS -T-SLS с управляемыми ракетами.

Сегодня Владимир Зеленский встретился в Германии с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, после чего провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По словам Зеленского, на встрече со Штайнмайером обсудили текущую ситуацию и интенсивное сотрудничество между Германией и Украиной.