Украинское контрнаступление начнется, как только "будет минимум, с которым мы сможем двинуться вперед".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время визита в Берлин.

Он также перечислил то, что еще нужно в том или ином количестве: бронетехника, дополнительные средства ПВО, ракеты большой дальности, артиллерия НАТОвского калибра 155 мм.

Отдельно он выделил истребители F-16, которые, по словам Зеленского, тоже нужны, но контрнаступление начнется и без них.

На данный момент вертолеты с Владимиром Зеленским и Олафом Шольцем улетели от ведомства федерального канцлера Германии в Берлине.

Следующий пункт программы визита - вручение Зеленскому в городе Аахен премии имени Карла Великого.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский встретился в Германии с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, после чего провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По словам Зеленского, на встрече со Штайнмайером обсудили текущую ситуацию и интенсивное сотрудничество между Германией и Украиной.

После чего Владимир Зеленский поблагодарил ФРГ за "самый большой пакет военной помощи" с начала полномасштабного вторжения РФ.

Накануне издание Der Spiegel сообщало, что во время визита Зеленского в Германию 14 мая ему должны предоставить самый крупный немецкий пакет вооружений - на 2,7 млрд евро. В Украину намерены отправить: 20 бронетранспортеров Marder, 30 танков Leopard 1, 18 колесных самоходных гаубиц, 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM, 12 пусковых установок IRIS -T-SLS с управляемыми ракетами.