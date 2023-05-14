Российская Объединенная группировка войск в Украине состоит из более чем 200 000 человек, организованных примерно в 70 боевых полков и бригад, разделенных на пять групп войск.

Такую структуру приводит британская военная разведка в своей сегодняшней сводке.

Указывается, что примерно так же выглядели эти силы в начале вторжения 446 дней назад.

"Однако в феврале 2022 году они состояли из профессиональных солдат, были в основном оснащены достаточно современными средствами передвижения и регулярно тренировались, стремясь к сложным совместным операциям. В настоящее время силы состоят в основном из плохо обученных мобилизованных резервистов и все больше зависят от устаревшего оборудования, при этом многие из их подразделений сильно недоукомплектованы и способны только на очень простые пехотные операции", - пишет британская разведка.

По мнению Лондона, маловероятно, что России удастся создать большой, дееспособный, мобильный резерв для реагирования на "возникающие оперативные проблемы" (то есть, контрудары ВСУ) вдоль 1200-километровой линии фронта.

Ранее ту же численность российских войск в Украине - 200 тысяч - называл глава Комитета начальников штабов США Марк Милли.

Ранее британская разведка сообщала, что в краткосрочной перспективе Россия, вероятно, рассматривает крылатые ракеты как ключевое оружие, чтобы нанести удар вглубь Украины для срыва будущего контрнаступления ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 445-й день. Мы следим за новостями 14 мая в своем онлайне.