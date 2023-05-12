США могут навредить контрнаступлению Украины, оказав слишком сильное давление, чтобы нанести решающий удар по России.

Об этом сообщил экс-командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес изданию Business Insider.

В частности, он предостерег от заявлений о том, что "у Украины есть лишь один шанс" в грядущей наступательной кампании.

"Я бы отказался от разговоров о том, что у Украины есть только один шанс, что если она не нанесет нокаутирующий удар, то все скажут "очень плохо" и перестанут поддерживать", - заявил он.

По его словам, идея о том, что помощь Украине прекратится, если это наступление окажется неэффективным, выдвинута политиками, которые "не хотят, чтобы Украина победила".

"Мы потратили миллиарды долларов якобы потому, что верили в то, за что боролась Украина", - заявил Ходжес.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что контрнаступление откладывается из-за того, что необходимо больше времени на поставку вооружений.

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