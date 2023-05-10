Администрация президента США Джо Байдена не планирует следовать примеру Великобритании в отправлении ракет дальнего радиуса действия в Украину. По словам американских чиновников, возможность отправки британских ракет в Украину заставила команду президента США "вздохнуть с облегчением".

Об этом пишет Politico.

В Белом доме надеются, что это "заставит умолкнуть критиков, желающих, чтобы США отправили ATACMS", у которых такая же дальность поражения в 300 км.

Собеседник издания из США сказал, что "наша политика по ATACMS не изменилась". То есть, США будут продолжать поставлять средства ПВО, такие как Patriot, боеприпасы и бронетехнику, но не ракеты большой дальности.

Другой собеседник сказал, что Британия сообщила Украине, что условием предоставления ракет дальнего радиуса действия является обязательство Украины использовать этот потенциал только по целям на украинской территории.

Это условие отражает и тревогу США вопросом ударов по РФ, т.к. "последнее, чего хочет Белый дом, это чтобы украинские войска использовали их (ракеты - Ред.) для нанесения ударов вглубь России".

Как писала "Страна", Нидерланды обсуждают с союзниками передачу Украине истребителей F-16. В то время как Швеция уже заявила, что не сможет передать свои истребители Украине из-за их дефицита.

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