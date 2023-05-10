Швеция не сможет передать свои истребители Украине из-за их недостаточного количества.

Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон в эфире телеканала SVT.

По его словам, Швеция не располагает достаточным количеством целевых истребителей JAS четвертого поколения, поэтому передача их в Украину невозможна.

Однако Швеция присоединится к усилиям по техническому обслуживанию, поддержке и обучению уже переданных вооружений для Украины. В частности, страна может принять участие в работе совместных ремонтных центров, расположенных недалеко от Украины.

Ранее Финляндия сообщила, что пока не заменит истребители F/A-18 Hornet на современные F-35, она не сможет передать их вооруженным силам Украины.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет наступление, не дожидаясь получения западных истребителей F-16.

Война в Украине продолжается уже 441-й день. Мы следим за новостями 10 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 440-го дня войны. В ночь на 9 мая по Украине запустили 25 ракет морского и воздушного базирования. 23 из них были сбиты. Ракетные удары России становятся уже практически ежедневными. Судя по всему, это связано с попыткой нанести урон резервам ВСУ накануне ожидаемого наступления.

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