В шведском городе Гетеборге более двух тысяч человек вышли на акцию против вступления страны в НАТО.

Об этом пишет местное издание Göteborgs-Posten.

"Тысячи людей провели демонстрацию против членства Швеции в НАТО в центре Гетеборга. По оценкам полиции на месте, в демонстрационном поезде находились от двухсот до трехсот человек", - говорится в публикации.

Протестующие призвали власти придерживаться традиционной для Швеции внешнеполитической линии - свободы от союзов и сохранение нейтралитета.



"Мы здесь, потому что хотим, чтобы свобода альянса сохранялась", - рассказал изданию участник демонстрации и один из организаторов Гетеборгского комитета мира Гуннель Берге.

В публикации говорится, что акция протеста повлияла на работу двух линий общественного транспорта в городе.

Напомним, из-за антитурецких выступлений в Стокгольме процесс вступления Швеции в НАТО застопорился, что признали и официальные шведские лица. Глава МИД Финляндии Хаависто прокомментировал это так: "Конечно, нужно оценить ситуацию. Произошло ли что-то, что в долгосрочной перспективе будет препятствовать прогрессу шведского проекта". При этом он все равно выразил надежду, что полноправное членство Швеции в Альянсе будет одобрено в июле на саммите НАТО в столице Литвы Вильнюсе.

Ранее мы писали, что в Турции заявили, что Анкара не пойдет ни на какие уступки для вступления Швеции в НАТО.