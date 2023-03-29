Министерство иностранных дел Швеции вызвал российского посла Виктора Татаринцева после его заявлений, что Швеция и Финляндия, вступая в НАТО, делают шаг "к пропасти" и станут "законными мишенями" для РФ.

Об этом пишет Dagens Nyheter.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстром заявил AFP, что это "явная попытка оказать влияние", которая должна быть осуждена.

"Политика безопасности Швеции определяется Швецией и никем другим", - сказал министр.

Посол России вчера опубликовал на сайте представительства статью "Шведский шаг в пропасть", где раскритиковал вступление страны в Альянс. И заявил, что "новые члены враждебного блока станут легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера".

Накануне сообщалось, что Турция может одобрить заявку на вступление Швеции в НАТО до саммита альянса, который пройдет в июле текущего года.

Как известно, из-за антитурецких выступлений в Стокгольме процесс вступления Швеции в НАТО (его должен одобрить Стамбул) застопорился, что признали и официальные шведские лица. Глава МИД Финляндии Хаависто оценил это так: "Конечно, нужно оценить ситуацию. Произошло ли что-то, что в долгосрочной перспективе будет препятствовать прогрессу шведского проекта". При этом, он все равно выразил надежду, что полноправное членство Швеции в Альянсе будет одобрено в июле на саммите НАТО в столице Литвы Вильнюсе.