У Великобритании пока нет ни сроков, ни объемов закупок для Украины ракет большой дальностью от 100 до 300 километров.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.

Такие закупки анонсировало в конце апреля британское минобороны, разместив запрос на информацию о военном оборудовании для использования ВСУ, финансируемого из Фонда поддержки Украины.

По данным WP, обещанные Лондоном виды оружия по характеристикам соответствуют британским крылатым ракетам воздушного базирования Storm Shadow.

Напомним, на днях в Украину прибыли первые израильские радары для системы предотвращения ракетного нападения.

Также премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что правительство проводит переговоры с союзниками о возможности передачи Украине истребителей F-16 - с Данией, Великобританией, некоторыми другими странами в Европе и США.

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