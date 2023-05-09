Великобритания анонсировала ранее закупки дальнобойных ракет для Украины. Фото: pixabay

У Великобритании пока нет ни сроков, ни объемов закупок для Украины ракет большой дальностью от 100 до 300 километров.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.

Такие закупки анонсировало в конце апреля британское минобороны, разместив запрос на информацию о военном оборудовании для использования ВСУ, финансируемого из Фонда поддержки Украины.

По данным WP, обещанные Лондоном виды оружия по характеристикам соответствуют британским крылатым ракетам воздушного базирования Storm Shadow.

Британий пока не передает Украине дальнобойные ракеты

Напомним, на днях в Украину прибыли первые израильские радары для системы предотвращения ракетного нападения.

Также премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что правительство проводит переговоры с союзниками о возможности передачи Украине истребителей F-16 - с Данией, Великобританией, некоторыми другими странами в Европе и США.

Война в Украине продолжается уже 440-й день. Мы следим за новостями 9 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 439-го дня войны. ISW сообщает, что "вагнеровцы" продвинулись на запад в Бахмуте. Ночью был массированный обстрел Украины. А Telegraph пишет, что украинское контрнаступление все еще не началось из-за появления у России управляемых авиабомб.

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