Первые радары производства израильской компании RADA Electronic Industries для системы предотвращения ракетного нападения уже находятся в Украине.

Об этом сообщает издание Israel Defense.

Всего Украина должна получить партию из 16 радаров RADA. Отмечается, что передача таких радаров требует одобрения минобороны Израиля.

Радары используются израильской системой безопасности для идентификации и классификации самолетов и ракет. Они подключены к системе оповещения, предупреждающей жителей конкретного района, которым угрожает опасность, о необходимости укрыться.

Напомним, на днях проводилось тестирование системы оповещения в 24 общинах Киевской области. Целью такого мероприятия являлось тестирование обновленного программного обеспечения территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения.

Ранее мы писали, что Израиль планировал испытать систему предупреждения о ракетных обстрелах в Киеве. Сообщалось, что если все пройдет успешно, то она будет на вооружении ВСУ уже к лету.

А майор резерва израильской армии Виктор Верцнер рассказал об особенностях работы новой системы оповещения о воздушной угрозе Tzeva Adom. С этой системой сигнал тревоги будет звучать в Украине в конкретной области или даже районе города, находящегося под угрозой ракетной атаки. Кроме того, она сможет засекать "невидимые" на сегодня для украинской ПВО С-300, С-400 и гиперзвуковые "Кинжалы".