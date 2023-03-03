Власти Киева объяснили, как будет работать новая система оповещения в столице. Видео
В Киевской городской военной администрации (КГВА) сообщили о том, какой будет новая система оповещения в столице.
Об этом информирует в Telegram пресс-служба КГВА.
Ее особенности следующие:
- индивидуальные оповещения на каждый громкоговоритель отдельно;
- сообщение о конкретном характере угрозы;
- полностью автономная работа с резервированием.
Напомним, на днях в КГВА предупредили о тестировании системы оповещения. В ходе тестирования включались громкие монотонные сигнальные звуки, голосовые сообщения о проведении тестирования и гимн Украины.
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