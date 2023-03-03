В Киевской городской военной администрации (КГВА) сообщили о том, какой будет новая система оповещения в столице.

Об этом информирует в Telegram пресс-служба КГВА.

Ее особенности следующие:

индивидуальные оповещения на каждый громкоговоритель отдельно;

сообщение о конкретном характере угрозы;

полностью автономная работа с резервированием.

Напомним, на днях в КГВА предупредили о тестировании системы оповещения. В ходе тестирования включались громкие монотонные сигнальные звуки, голосовые сообщения о проведении тестирования и гимн Украины.

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