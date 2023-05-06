Россияне налаживают производство определенных видов вооружения и продолжают испытания нового вооружения.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Комментируя последние обстрелы украинской территории, она заявила, что их интенсивность зависит от возможностей российской армии в данный момент.

"Возрастают возможности, они что-то делают, уменьшаются – они что-то ставят на паузу", – объяснила Маляр.

Украинские военные, по ее словам, расценивают такие воздушные атаки как проверку и разведку возможностей нашей ПВО.

Ранее мы писали, что спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что противник продолжает тактику истощения украинской ПВО, что указывает на подготовку "к чему-то более мощному".

Война в Украине продолжается уже 436-й день. Мы следим за новостями 5 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 435-го дня войны. РФ в очередной раз ночью атаковала Одессу, Киев и Киевскую область беспилотниками. В РФ прошла серия атак дронов по нефтебазам. Самые ожесточенные бои велись за Бахмут. Под Горловкой противник наступал на Нью-Йорк.

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