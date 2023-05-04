Днем в четверг, 4 мая, в Киевской области проведут тестирование системы оповещения. Звуковые сирены будут звучать с 15:00 до 16:00.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в телеграм-канале.

В администрации назвали громады, в которых будут тестировать систему оповещения. Среди них:

Белоцерковская;

Броварская;

Березанская;

Бориспольская;

Бучанская;

Васильковская;

Ирпенская;

Обуховская;

Переяславская;

Ржищевская;

Славутицкая;

Фастовская;

Богуславская;

Боярская;

Вышгородская;

Вишневская;

Кагарлыкская;

Мироновская;

Сквирская;

Таращанская;

Тетиевская;

Узинская;

Украинская;

Яготинская.

Целью такого мероприятия является тестирование обновленного программного обеспечения территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения.

Напомним, накануне в Киевской городской военной администрации (КГВА) сообщили о том, какой будет новая система оповещения в столице.

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