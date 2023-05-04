Сегодня будут тестировать сирены в области. Фото: Фейсбук

Днем в четверг, 4 мая, в Киевской области проведут тестирование системы оповещения. Звуковые сирены будут звучать с 15:00 до 16:00.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в телеграм-канале.

В администрации назвали громады, в которых будут тестировать систему оповещения. Среди них:

  • Белоцерковская;
  • Броварская;
  • Березанская;
  • Бориспольская;
  • Бучанская;
  • Васильковская;
  • Ирпенская;
  • Обуховская;
  • Переяславская;
  • Ржищевская;
  • Славутицкая;
  • Фастовская;
  • Богуславская;
  • Боярская;
  • Вышгородская;
  • Вишневская;
  • Кагарлыкская;
  • Мироновская;
  • Сквирская;
  • Таращанская;
  • Тетиевская;
  • Узинская;
  • Украинская;
  • Яготинская.

Целью такого мероприятия является тестирование обновленного программного обеспечения территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения.

Напомним, накануне в Киевской городской военной администрации (КГВА) сообщили о том, какой будет новая система оповещения в столице.

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