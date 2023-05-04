Сегодня будут тестировать системы оповещения в 24 громадах Киевской области. Где прозвучит сирена
Днем в четверг, 4 мая, в Киевской области проведут тестирование системы оповещения. Звуковые сирены будут звучать с 15:00 до 16:00.
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация в телеграм-канале.
В администрации назвали громады, в которых будут тестировать систему оповещения. Среди них:
- Белоцерковская;
- Броварская;
- Березанская;
- Бориспольская;
- Бучанская;
- Васильковская;
- Ирпенская;
- Обуховская;
- Переяславская;
- Ржищевская;
- Славутицкая;
- Фастовская;
- Богуславская;
- Боярская;
- Вышгородская;
- Вишневская;
- Кагарлыкская;
- Мироновская;
- Сквирская;
- Таращанская;
- Тетиевская;
- Узинская;
- Украинская;
- Яготинская.
Целью такого мероприятия является тестирование обновленного программного обеспечения территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения.
Напомним, накануне в Киевской городской военной администрации (КГВА) сообщили о том, какой будет новая система оповещения в столице.
Также мы писали, что Киев вторую ночь подряд атаковали беспилотники. Сообщалось прилетах и падении обломков в столице и области после ночной атаки.
Война в Украине продолжается уже 435-й день. Мы следим за новостями 4 мая в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 434-го дня войны. По куполу Сенатского дворца Кремля, где находится резиденция Путина, была совершена атака дронами. ISW сообщает, что российские войска "добились незначительных успехов" к северо-востоку от трассы под Бахмутом. Российские военные паблики заявили об окружении россиян под Белогоровкой Луганской области и атаке ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Мощным обстрелам подвергался Херсон, там было много убитых и раненых гражданских.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге анализировала, чем ответит Путин на удар беспилотников по Кремлю.