Во вторник, 2 мая, в Киеве на Троещине трамвай сбил человека.

Корреспондент "Страны" сделал фото на месте происшествия.

Движение трамваев на участке остановлено. На месте работают полиция и скорая помощь.

По данным троещинских пабликов, задерживается движение трамваев №22, 28, 28Д, 33, 35 по ул. Дашкевича "по технической причине".

Ранее мы сообщали, что осенью 2021 года в Одессе трамвай сбил женщину, которая переходила дорогу через трамвайные пути. Потерпевшая умерла на месте от полученных травм.

А зимой того же года в Запорожье под колесами трамвая погиб мужчина. Тогда водитель трамвая во время движения по проспекту Моторостроителей допустил наезд на пешехода, который пересекал трамвайные пути по ходу движения трамвая. В результате аварии 49-летний мужчина получил телесные повреждения, от которых погиб на месте.