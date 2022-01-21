Криворожское коммунальное предприятие "Скоростной трамвай" решило закупить похоронные принадлежности, на что предполагается потратить почти 50 тысяч гривен.

Об этом сообщают публичные данные ProZorro в пятницу, 21 января.

Согласно публичной информации, предприятие уже оформило и подписало договор с предпринимателем Писаренко Александром Андреевичем о приобретении гробов, похоронных покрывал и крестов. Общая стоимость закупок составляет 48,4 тыс. гривен.

Несмотря на то, что "Скоростной трамвай" занимается транспортными перевозками в Кривом Роге, компания решила приобрести немало похоронных принадлежностей впрок, а именно:

15 гробов с бархатной и атласной обшивкой;

15 деревянных крестов;

15 ритуальных покрывал из шелка и атласа;

15 платков.

Согласно данным ProZorro, стоимость гробов колеблется от 2,5 до 3 тысяч гривен. Кресты и покрывала стоили трамвайщикам от 250 до 400 гривен, а платки – по 10 и 15 гривен.

Доставить все товары должны до конца 2022 года.

Отметим, что аналогичную закупку эта компания осуществила и в 2021 году. Тогда было приобретено 17 гробов, крестов, покрывал и платков.

К тому же, раньше гробы стоили дешевле – по 1,8 тысяч гривен за штуку. В этом году выросли требования к их качеству: если раньше покупали просто обитые тканью гробы, то теперь заказали с бархатом и атласом.

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