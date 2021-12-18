В Запорожье, где недавно грузовой автомобиль "Новой почты" столкнулся с "Таврией, под колесами трамвая погиб мужчина.

Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

Отмечается, что 17 декабря в 15:45 в отдел полиции №3 Запорожского районного управления полиции поступило сообщение о ДТП с участием трамвая и пешехода.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Следователи отдела по раскрытию преступлений в сфере транспорта и эксперты-криминалисты.

Предварительно установлено, что водитель трамвая 1963 года рождения во время движения по проспекту Моторостроителей в направлении улице Иванова в Запорожье допустил наезд на пешехода, который пересекал трамвайные пути по ходу движения трамвая.

В результате аварии 49-летний мужчина получил телесные повреждения, от которых погиб на месте.

"По данному факту следователем открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины. Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", - объяснили в полиции.

Как сообщили в ГСЧС Запорожской области, тело доставали спасатели.

"Сотрудники КП городского электротранспорта "Запорожэлетронтранс" с помощью спецавтомобиля подняли трамвай. Спасатели деблокировали тело мужчины без признаков жизни", - написали в ГСЧС.

Ранее "Страна" сообщала, что в середине сентября в Одессе трамвай сбил женщину, которая переходила дорогу через трамвайные пути. Потерпевшая умерла на месте от полученных травм.

Накануне, в начале сентября, на улице Старопортофранковской в Одессе трамвай сошел с рельсов и сбил человека.