Израиль в ближайшие недели испытает систему предупреждения о ракетных обстрелах в Киеве. Если все пройдет успешно, она будет на вооружении ВСУ уже к лету.

Об этом сообщает Walla.

По информации издания, система подключается к украинской радиолокационной системе и, таким образом, может отправлять более быстрые и более точные оповещения на мобильные телефоны граждан и активировать сирены только в тех местах, куда могут попасть ракеты.

Ранее мы писали, что еще в феврале министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что страна передаст Украине систему предупреждения об атаках ракет и дронов для гражданского населения.

Позже посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что в Киеве проведут испытания израильской системы раннего уведомления о приближении беспилотников и ракет.

А майор резерва израильской армии Виктор Верцнер рассказал об особенностях работы системы оповещениях о воздушной угрозе Tzeva Adom, которую Израиль собирается передать Украине. С новой системой сигнал тревоги будет звучать в Украине в конкретной области или даже районе города, находящегося под угрозой ракетной атаки. Кроме того, она сможет засекать "невидимые" на сегодня для украинской ПВО С-300, С-400 и гиперзвуковые "Кинжалы".