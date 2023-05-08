Гражданские дроны, которые украинские волонтеры переделывают под военные нужды, на фронте оказываются не менее смертоносны, чем дорогие американские Switchblade.

Об этом пишет New York Times в материале под заголовком "Самодельные, дешевые и смертоносные боевые дроны жизненно важны для Украины".

Дроном, который несет "полезную нагрузку в два фунта взрывчатки", управляет солдат с помощью очков виртуальной реальности и джойстика. Такие дроны издание называет "одной из самых смертоносных и широко распространенных инноваций за более чем 14 месяцев военных действий в Украине".

Дроны увеличивают досягаемость солдат, "которые могут с невероятной точностью сбрасывать ручные гранаты во вражеские окопы или бункеры или лететь в цель, чтобы взорваться при ударе". Такие дроны легко собираются, "и тысячи солдат с обеих сторон теперь имеют опыт их сборки из общедоступных деталей".

Украинцы говорят, что используют такое оружие чаще, чем их российские оппоненты.

"В течение многих лет Соединенные Штаты размещали в Ираке и Афганистане беспилотники Predator и Reaper, которые стоят десятки миллионов долларов каждый и могут запускать ракеты, а затем возвращаться на свои базы. Украина, напротив, приспособила множество малых летательных аппаратов, широко доступных в качестве потребительских товаров, от квадрокоптеров до беспилотников с неподвижным крылом, для обнаружения артиллерийских целей и сброса гранат", - пишет американское издание.

Фактически такой дрон является барражирующим боеприпасом.

У россиян есть фабричные аналоги - "Шахед" и "Ланцет". У украинцев из аналогов Switchblade. Они несут больше взрывчатки, чем самодельные дроны, но, по словам бойцов, даже менее эффективны.

Ранее мы сообщали, что Крым был атакован несколькими десятками китайских дронов "Мугин-5" (Mugin-5).

А минувшей ночью по Украине было выпущено около 60 беспилотников.