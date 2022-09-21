Соединенные Штаты заключили контракт на покупку дронов-камикадзе Switchblade 600, которые будут переданы Украине.

Об этом говорится в документе Пентагона, в котором указана военная помощь Украине.

Контракт на 2,2 миллиона долларов был заключен 15 сентября. Подрядчиком является компания AeroVironment. Пока неизвестно, когда Украина получит эти дроны.

22 августа в США сообщали о готовности заключить такой контракт. Тогда же сообщалось, что контракт на исследования и разработки для рассматриваемых беспилотников, сделанных AeroVironment, ожидается в течение следующих 30 дней.

Switchblade 600 отличается от схожей модели Switchblade 300 мощностью. Switchblade 600 весит 23 кг, тогда как Switchblade 300 всего 2,7 кг.

В конце августа в Пентагоне заявили, что армия США готова заключить контракт на поставку для Украины десяти усовершенствованных дронов-камикадзе Switchblade серии 600 спустя пять месяцев после объявления об их выделении.

Белый дом начал рассматривать возможность предоставления Украине передовых управляемых ракет Switchblade 300 и 600 американского производства для борьбы с танками и артиллерией еще в середине марта.