Минобороны России утверждает, что ночью над Черным морем около Крыма были обнаружены и сбиты 22 ударных украинских беспилотника.

Позже были опубликованы фото одного из беспилотников, которые сегодня якобы атаковали полуостров. Заявляется, что он был посажен системой радиоэлектронной борьбы.

Ранее "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщал об уничтожении более 10 украинских дронов.

А вчера РФ заявляла, что над Крымом сбили две украинские баллистические ракеты.

Тем временем война в Украине продолжается уже 438-й день. Мы следим за последними новостями 7 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 437-го дня войны. В Нижегородской области РФ был взорван автомобиль с известным российским писателем, поддерживающим войну против Украины, Захаром Прилепиным. "Институт изучения войны" пишет, что российские войска продвинулись на северо-западе Бахмута. Пригожин призвал Шойгу с 10 мая передать позиции "Вагнера" в городе подразделению "Ахмат" Рамзана Кадырова. РФ заявила об ударе украинскими баллистическими ракетами по Крыму. А Воздушные силы Украины официально подтвердили сбитие над Киевом гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

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