В Севастополе российская система ПВО уничтожила беспилотник в районе аэродрома "Бельбек".

Об этом сообщил в четверг, 4 мая, "губернатор" города Михаил Развожаев.

Он утверждает, что все произошло около 19.00, и что "никакие объекты не пострадали".

Напомним, на днях в аннексированном Крыму в районе Евпатории сработала система противовоздушной обороны. "Глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что дрон был сбит системой ПВО на западе полуострова.

Также об атаке беспилотников на Севастополь в тот день сообщил и "губернатор" города Михаил Развожаев.

А в конце апреля в Севастополе беспилотник поразил резервуар с топливом, возник пожар на площади тысяча квадратных метров.

Война в Украине продолжается уже 435-й день. Мы следим за новостями 4 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 434-го дня войны. По куполу Сенатского дворца Кремля, где находится резиденция Путина, была совершена атака дронами. ISW сообщает, что российские войска "добились незначительных успехов" к северо-востоку от трассы под Бахмутом. Российские военные паблики заявили об окружении россиян под Белогоровкой Луганской области и атаке ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Мощным обстрелам подвергался Херсон, там было много убитых и раненых гражданских.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала, чем ответит Путин на удар беспилотников по Кремлю.