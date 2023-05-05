Телеграм-каналы публикуют спутниковые снимки нефтебазы под Севастополем до удара и после.

На них видны следы пожара на восьми резервуарах, четыре из которых уничтожены до основания.

Напомним, в ночь на 29 апреля в Казачьей бухте Севастополя загорелась нефтебаза. Сообщалось о сильном возгорании, дым от которого начал частично рассеиваться только к утру. Около двух ночи в том районе была слышна стрельба. Назначенный россиянами "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что причиной пожара стала атака беспилотников.

Отметим, назначенные Россией "власти" заявляли о поражении беспилотником не 10, а одного резервуара с топливом.

В Генштабе ВСУ прокомментировали атаку на нефтебазу в Севастополе, сообщив об уничтожении 10 резервуаров с нефтепродуктами, общей емкостью около 40 тысяч тонн.

В оперкомандовании "Юг" назвали атаку на нефтебазу в Севастополе элементом подготовки к контрнаступлению.

Также российские паблики писали, что Севастополь был атакован дронами китайского производства Mugin-5 Pro. Это легкий разведывательный БПЛА массой в 85 килограммов. Сообщалось, что после этой атаки в РФ призвали к ударам по нефтехранилищам Одессы.