Ночью на Крым была совершена атака силами до десяти беспилотников. Прилётов и пострадавших не было.

Об этом заявил "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, атака отражена. В крымских пабликах с ночи писали о взрывах и работе ПВО.

Напомним, накануне РФ заявляла, что над Крымом сбили две украинские баллистические ракеты.

А 6 мая в Крыму сообщали также о взрывах в Джанкое.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 438-й день. Мы следим за последними новостями 7 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 437-го дня войны. В Нижегородской области РФ был взорван автомобиль с известным российским писателем, поддерживающим войну против Украины, Захаром Прилепиным. "Институт изучения войны" пишет, что российские войска продвинулись на северо-западе Бахмута. Пригожин призвал Шойгу с 10 мая передать позиции "Вагнера" в городе подразделению "Ахмат" Рамзана Кадырова. РФ заявила об ударе украинскими баллистическими ракетами по Крыму. А Воздушные силы Украины официально подтвердили сбитие над Киевом гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

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