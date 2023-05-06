В Крыму сообщают о взрывах в Джанкое. Видео
В субботу, 6 мая, крымские паблики пишут о взрывах в Джанкое.
Советник "главы Крыма" Олег Крючков сообщил, что на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО), жертв и разрушений нет.
На днях крымские "власти" сообщали о двух сбитых беспилотниках в юго-восточной части полуострова. Незадолго до этого о работе ПВО над Феодосией писали крымские паблики.
Кроме того, недавно в России поступали сообщения о пожарах не нефтеперерабатывающих заводах в Ростовской области и Краснодарском крае недалеко от Украины в результате ударов беспилотников.
Тем временем война в Украине продолжается уже 437-й день. Мы следим за последними новостями 6 мая в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 436-го дня войны.
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