ФСБ заявила о выявлении в Крыму "агентов украинской военной разведки", которые планировали диверсии против "руководства" республики.

Сообщается о задержании семерых граждан Украины, РФ и Болгарии.

Целями называют "главу Крыма" Сергея Аксенова, а также "спикера парламента Крыма" Владимира Константинова и "мэра" Ялты Сергея Карнауха.

Сообщается, что планировались диверсии на объекты инфраструктуры.

Координатором "диверсантов" в ФСБ называли замглавы Офиса президента Романа Машовца.

Ранее ФСБ проверяла московскую полицию из-за слива личных данных силовиков Украине.

Также сообщалось, что ФСБ проводила мероприятия по уничтожению "ДРГ из Украины" в Брянской области РФ.

Война в Украине продолжается уже 434-й день. Мы следим за новостями 3 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 433-го дня войны. Продолжаются бои за Марьинку, Авдеевку и Бахмут. По оценкам Белого дома, Москва потеряла в боях за Бахмут убитыми и ранеными 100 тысяч солдат. По словам представителя Байдена Джона Кирби, из них более 20 тысяч солдат погибли, примерно половина была из ЧВК "Вагнер".

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала итоги минувшего дня.