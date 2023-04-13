ФСБ утверждает, что убийство российского блогера Владлена Татарского вместе с арестованной гражданкой РФ Дарьей Треповой готовил гражданин Украины Юрий Денисов.

Заявляется, что он через посредника и службу доставки передал ей взрывное устройство, находясь на территории России.

Российские силовики говорят, что Денисов прибыл якобы из Киева в феврале через Латвию в Москву, где "собирал сведения о Татарском".

3 апреля, после гибели Татарского, он вылетел из России транзитом через Армению в Турцию.

Также ФСБ публикует его фото. На кадрах - этот человек на паспортном контроле в аэропорту, в автомобиле и на пляже (видимо, фото взято из соцсетей).

Также в России показали его украинские права. Судя по ним, он прописан в Донецкой области.

Ранее в РФ сообщили, что подозреваемая в убийстве Дарья Трепова сказала на допросе. Девушка передала Владлену Татарскому бюст со взрывным устройством. Она рассказала, что сошлась с неким активистом и ей предложили перебраться в Киев на позицию редактора в одном из медиаресурсов. Но для этого ей надо было пройти стажировку, доказать, что она умеет "бороться с российской пропагандой здесь и сейчас".

При этом в момент взрыва девушка находилась в том же помещении.

"Страна" разбиралась, кто и зачем взорвал российского военкора Татарского.