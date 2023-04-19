Федеральная служба безопасности (ФСБ) России проверяет московскую полицию в связи со сливом личных данных российских силовиков гражданам Украины.

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам источника ТАСС, полицейские по запросам за деньги выясняли личные данные силовиков и сообщали заказчикам, среди которых были в том числе граждане Украины.

По информации Telegram-канала "База", утечку информации о силовиках заметили в середине весны. Следователи, искавшие источник утечки, решили проверить версию о том, что платными "пробивами" информации занимались полицейские,. Они нашли в даркнете соответствующие объявления и откликнулись на них, попросив прислать данные на сотрудников прокуратуры.

Издание утверждает, что в отделении полиции по Таганскому району задержаны трое сотрудников, еще несколько - в ОВД по Арбату. Двое руководителей решили уволиться.

Ранее мы писали, что СМИ пишут о проверке Игоря Гиркина по статье о дискредитации армии РФ. Он обещает продолжать критику Минобороны.

Также "Страна" сообщала, что ФСБ обнародовала имя и фото гражданина Украины, которого считает причастным к убийству военкора Татарского.