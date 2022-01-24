Глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров после заседания Совета национальной безопасности и обороны прокомментировал масштабную кибератаку на сайты госслужб и госсервисы, случившуюся 14 января.

По словам чиновника, "чувствительная информация не пострадала". А также заявил, что кибератаку провели российские спецслужбы.

Вследствие хакерской атаки теперь во всех государственных структурах введут новую должность офицера киберзащиты. Специально для этого будут менять законодательство.

Также Федоров опроверг информацию об утечке баз данных украинцев.

Ранее "Страна" сообщала, что при кибератаке на украинские правительственные сайты хакеры использовали программу-вайпер WhisperGate. WhisperGate - найденная угроза, которая представляет собой классический вайпер (wiper, от английского to wipe "стирать"), то есть вредоносное программное обеспечение, предназначенное для умышленного уничтожения данных на зараженном хосте.

Также мы разбирались, кто слил в сеть интернет персональные данные миллионов украинцев и откуда они вообще взялись.