Питерский аспирант Алексей Грибанов пытался поджечь Историко-литературный музей города Пушкина, думая, что действует по заданию ФСБ, и при задержании крикнул "Слава Украине!".

Об этом сообщают российские издания.

Поджечь здание его попросили по телефону неизвестные, пообещав решить его проблемы с кредитом. Сначала звонившие уговаривали его поджечь военкомат и автомобиль военкома, но от этого Грибанов отказался. Но согласился на поджог соседнего музея.

В Пушкине он облил фасад музея горючей жидкостью и поджег его, но был задержан. При задержании студент говорил, что действует по заданию ФСБ. Суд постановил арестовать Грибанова на два месяца.

Ранее мы писали, что в прошлом году в Ленинградской области в здание администрации бросили коктейль Молотова.

Также "Страна" рассказывала, что в октябре 2022 года в Санкт-Петербурге пенсионерка с криком "Слава Украине!" пыталась сжечь Сбербанк за маленькую пенсию.

А в городе Комсомольск-на-Амуре, что в Хабаровском крае Российской Федерации, подожгли здание Росгвардии. Поджигателя задержали, им оказался 50-летний мужчина. Его мотивы не установлены.