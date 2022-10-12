Российские журналисты публикуют видео попытки поджога отделения Сбербанка в Санкт-Петербурге.

Пишут, что это сделала местная пенсионерка с криком "Слава Украине!". Кроме того, сообщается, что мотивировала ее на такой поступок маленькая пенсия.

Ранее мы писали, как в столице Бурятии Улан-Удэ (Россия) неизвестный поджег угол плаката с буквой "V", который был закреплен на постаменте под самым большим в мире скульптурным изваянием головы Владимира Ленина, установленным в центре города на площади Советов.

Кроме того, "Страна" рассказывала, что в российской Рязани мужчина поджег себя в знак протеста против частичной мобилизации, которую объявил в РФ президент Владимир Путин. Мужчину удалось спасти, но у него ожог 90% поверхности тела.

Также мы сообщали, что летом в Комсомольске-на-Амуре, что далеко на востоке, в Хабаровском крае Российской Федерации, подожгли здание Росгвардии. Поджигателя задержали, им оказался 50-летний Владимир Золотарев.

Тем временем война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.