В столице Бурятии Улан-Удэ (Россия) неизвестный поджег угол плаката с буквой "V", который был закреплен на постаменте под самым большим в мире скульптурным изваянием головы Владимира Ленина, установленным в центре города на площади Советов.

Видео инцидента появилось в российских телеграм-каналах.

На кадрах мужчина подходит к плакату, поджигает его и быстро ретируется с видом, как будто ничего не произошло.

В результате его действий пламя повредило лишь нижнюю часть баннера.

В настоящее время происшествием занимается полиция. Личность человека на видео и мотивы его поступка установит проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее "Страна" рассказывала, что в российской Рязани мужчина поджег себя в знак протеста против частичной мобилизации, которую объявил в РФ президент Владимир Путин. Мужчину удалось спасти, но у него ожог 90% поверхности тела.

Также мы сообщали, что летом в Комсомольске-на-Амуре, что далеко на востоке, в Хабаровском крае Российской Федерации, подожгли здание Росгвардии. Поджигателя задержали, им оказался 50-летний Владимир Золотарев.