Появился комментарий The Wall Street Journal по поводу задержания в российском Екатеринбурге корреспондента издания Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже.

Об этом говорится в материале, обнародованном в четверг, 30 марта.

"The Wall Street Journal глубоко обеспокоен безопасностью г-на Гершковича", - говорится в заявлении газеты.

Также сообщается, что Гершкович пишет о России в составе московского бюро журнала и аккредитован для работы в качестве журналиста в России Министерством иностранных дел страны.

Ранее сообщалось, что в Латвии по подозрению в шпионаже задержали шеф-редактора издания "Sputnik Литва". Суд назначил ему содержание под стражей в Центральной тюрьме Риги.

Также мы писали, что первого офицера-трансгендера в США обвиняют в шпионаже в пользу России. По данным следствия, он предлагал секретную информацию агенту ФБР под прикрытием, выдававшему себя за представителя посольства РФ.

Кроме того, сообщалось, что в Украине приговорили к 14,5 годам тюрьмы работника спецслужбы, который "сливал" ФСБ данные о своих коллегах.

Также писали, что в Норвегии задержали россиянина по подозрению в шпионаже.