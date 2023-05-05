В рамках проекта "Армия дронов" в Украине уже подготовлено 10 тысяч операторов беспилотников.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона.

"Недавно мы закончили первую часть проекта обучения пилотов БПЛА, 10 тысяч пилотов обучили за это время. То есть, "Армия дронов" – это о комплексном развитии сферы БПЛА как с точки зрения производства, так и с точки зрения их применения", – сказал Федоров.

Ранее мы писали, что Украина подготовила к бою три ударные роты беспилотников украинского производства. Дроны укомплектованы пикапами и терминалами для спутникового интернета Starlink.

Война в Украине продолжается уже 435-й день. Мы следим за новостями 4 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 434-го дня войны. По куполу Сенатского дворца Кремля, где находится резиденция Путина, была совершена атака дронами. ISW сообщает, что российские войска "добились незначительных успехов" к северо-востоку от трассы под Бахмутом. Российские военные паблики заявили об окружении россиян под Белогоровкой Луганской области и атаке ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Мощным обстрелам подвергался Херсон, там было много убитых и раненых гражданских.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, чем ответит Путин на удар беспилотников по Кремлю.