Украина подготовила к бою три ударные роты беспилотников украинского производства. Дроны укомплектованы пикапами и терминалами для спутникового интернета Starlink.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров.

"Оборудование для ударных рот Армии дронов приобрели частные доноры. Беспилотники будет выполнять разведывательные и ударные миссии. Будут наводить артиллерию, помогут воинам быть максимально эффективными во время городских боев и спасать жизни. Пикапы понадобятся для рейдов мобильных групп в тыл врага, доставки грузов и эвакуации раненых", - сообщил Федоров.

Он не уточнил, какое оружие будут нести украинские дроны.

Напомним, на днях Кабмин изменил условия закупки украинских беспилотников для нужд обороны страны. Федоров говорил, что правительство дало старт массовому производству дронов в Украине, что существенно повлияет на развитие украинского рынка БПЛА.

Ранее "Страна" подробно описывала, какую роль будут играть дроны в будущем контрнаступлении ВСУ. Украинские войска могут применить тактику удара "роем дронов", когда удар наноситься большим количеством гражданских дронов, переделанных под военные, которые несут гранаты. В первую очередь, речь идет о FPV-дронах - беспилотниках, которые транслируют происходящее на земле в режиме реального времени.

Если таких дронов выпустить на противника одномоментно 10 тысяч, то это может в теории поразить много российской техники, стоящей на переднем крае. После чего задачи прорыва через российские позиции будут значительно облегчены.