В пятницу, 24 марта, правительство согласовало порядок закупок украинских БПЛА для нужд обороны на два года.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Согласно постановлению, производителям дронов поднята прибыль на 25%, в отличие от предыдущих 1% на иностранные комплектующие и 30% на собственные товары и услуги.

Таким образом, считает министр, правительство дало старт массовому производству дронов в Украине, что существенно повлияет на развитие украинского рынка БПЛА.

Ранее мы писали, что в Украине отменены налоги на ввоз дронов, тепловизоров и раций.

Война в Украине продолжается уже 394-й день. Мы следим за новостями 24 марта в своем онлайне .

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