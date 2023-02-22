Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об освобождении от НДС и пошлины на импорт коптеров, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения.

Соответствующие законопроекты обнародованы на сайте Верховной Рады, документы были возвращены в парламент с подписью главы государства 22 февраля.

Член фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале отметил, что возможность льготного импорта будет касаться и экспресс-отправлений.

"Законы вступают в силу со дня, наступающего за днем ​​их опубликования. То есть через пару дней уже заработают", - пишет Железняк.

Напомним, 6 февраля, Верховная Рада Украины приняла законопроекты об отмене НДС и пошлины при ввозе коптеров, тепловизоров, коллиматоров и приборов ночного видения и раций. Закон разрабатывался вместе с волонтерскими организациями.

Ранее Рада разрешила ввозить генераторы и спутниковое оборудование Starlink без пошлины. В Украине решили ввести временные налоговые и таможенные льготы для "стимулирования быстрого восстановления энергетической инфраструктуры".