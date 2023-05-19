Подводим итоги 450-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Вчера вечером по российским телеграм-каналам прошла новость о том, что Бахмут якобы полностью взят россиянами.

Однако ее вскоре опроверг куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. По его словам, город полностью ещё не захвачен, идут тяжелые бои на юго-западе Бахмута - в районе памятника самолёта, где, по утверждению Пригожина, украинские войска оборудовали мощный укрепрайон ("практически неприступную крепость").

Кроме того, как сказал куратор ЧВК, после того как ВСУ оттеснили российские войска с юго-западных и северо-западных флангов Бахмута, украинские подразделения значительно уменьшили угрозу огневых ударов по дорогам, которые идут в город и потому им теперь гораздо легче направлять туда подкрепления и бронетехнику.

"По сути у нас на западе Бахмута идут встречные бои. Тяжелейшие бои. Поэтому Бахмут и завтра, и послезавтра вряд ли будет полностью взят", - сказал вчера вечером Пригожин.

В Минобороны Украины также опровергают полный захват россиянами Бахмута. ВСУ контролируют юго-западную часть Бахмута, сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

"Определенное продвижение у россиян есть, это видно и понятно", - подтвердила Маляр в эфире телемарафона.

Вечером она сообщила, что противник увеличил присутствие войск на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек и пытается использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов.

"В городе Бахмут они превращают здания в пепел. Оставляют только фундамент, который невозможно защищать. Вместе с тем наши войска удерживают в Бахмуте рубежи района "Самолёт", - заявила замминистра.

По ее словам, в окрестностях Бахмута сегодня темпы продвижения украинских войск несколько снижены. "В то же время, врагу не удается вернуть утраченные позиции", - добавила она.

По ситуации вокруг Бахмута украинские военные телеграм-каналы сообщают, что россиян за последние два дня выбили из урочища Ступки под Клещеевкой к югу от Бахмута. Но высоты в самой Клещеевке (также как и сама Клещеевка) под контролем РФ, и туда россияне бросают подкрепления. И сопротивление оказывают упорное.

Пушилин сегодня заявил, что "предпринимаются исчерпывающие меры" для стабилизации ситуации на флангах.

Южнее на Донбассе российские телеграм-каналы пишут о вчерашних атаках ВСУ в направлении Сладкого восточнее Угледара.

Сладкое (было захвачено россиянами ещё весной прошлого года) расположено в 7-8 километрах от трассы H20, которая через Волноваху соединяет Донецк с Мариуполем.

Отметим, что 14 мая минобороны РФ заявляло о попытке прорыва под Сладким "украинской диверсионно-разведывательной группы". Украина этого не подтверждала.

Направление на Волноваху и затем на Мариуполь обсуждается среди прочих направлений контрнаступления ВСУ с целью перерезания сухопутного коридора в Крым

Еще южнее россияне демонстрируют подготовку к украинскому контрнаступлению.

Минобороны РФ заявляет, что Шойгу посетил "пункт управления" на захваченной территории Запорожской области, сообщает минобороны России.

Там он "заслушал доклады командующего группировкой "Восток" и офицеров штаба по ситуации в зоне боевых действий, и провел совещание с командующим группировки, где поставил задачу "продолжать активное ведение комплексной разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации".

Отметим, что Запорожская область эксперты называют одним из наиболее вероятных направлений главного удара украинских войск в ходе анонсированного наступления.

Украинская сторона в этом контексте сообщает, что россияне подтапливают поля в Запорожской области и минируют их, а также дамбы, заявил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, так они готовятся к атаке Украины. Кроме того, возросло и количество обстрелов, в частности, из авиации, РСЗО и артиллерии наносятся удары по Орехову, Малой Токмачке, Гуляйполю и другим населенным пунктам.

К обстрелам.

В ночь на 19 мая была воздушная атака по Украине - дронами "Шахид" и крылатыми ракетами "Калибр" из Черного моря. Зафиксированы пуски 22 "Шахидов" (16 сбиты) и шести "Калибров" (три сбиты). То есть, шесть ударных дронов и три ракеты нашли свои цели.

Взрывы прозвучали в Кривом Роге. Удар был по частному промышленному предприятию. Пострадала 64-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

"Есть существенные разрушения цехов, уничтоженное оборудование. Сразу несколько построек загорелись. В одной из них спасатели до сих пор укрощают огонь. Из-за вражеской атаки пожар возник и в четырехэтажном админздании. Его уже потушили. Легкие ранения получил 45-летний мужчина. Он будет лечиться дома", - сообщил губернатор.

Главная цель ракетных ударов россиян сейчас - сорвать планы украинских военных по весенне-летнему наступлению, сообщил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

"Раньше им не удалось положить нашу энергетическую систему, и сейчас у них совсем другие приоритеты - это сорвать наши планы и подготовку к активным действиям в течение весенне-летней кампании", - сообщил Скибицкий.

По его словам, ракетами армия РФ пытается поразить скопления вооружения и военные объекты.

"Что касается ракет, в настоящее время россияне их применяют по нашим пунктам управления (центрам принятия решений), путям поставки и пунктам сосредоточения боеприпасов, техники, по местам хранения топлива, а также районам сосредоточения войск. Отдельное внимание противник начал уделять районам размещения наших средств ПВО", - заявил Скибицкий.

Также на линии фронта россияне активно применяют авиацию. Ежедневно оперативно-тактическая авиация противника использует около 20-25 авиабомб КАБ-500 и наносит удары на линии фронта и по прифронтовым территориям, заявил представитель ГУР.

В чем интрига по самолетам

Продолжается кампания Украины по "пробиванию" поставок западных самолетов.

Сегодня материал с объяснением проблемы выпустил телеканал CNN.

По его данным, администрация Байдена в последние недели сигнализировала европейским союзникам, что США разрешат им экспортировать F-16 в Украину. Но пока ничего не известно о каких-либо официальных запросах союзников на экспорт.

То есть свои F-16 эти страны передавать Киеву не спешат. О чем они не раз говорили открыто (а у Великобритании эти самолеты на вооружении и не стоят). И, видимо, ждут, когда американцы сами начнут предоставлять Киеву самолеты.

Издание указывает, что в последние месяцы украинские чиновники начали "лоббистскую кампанию" по F-16. Их поддерживают некоторые члены Конгресса, которые утверждают, что эти истребители могли бы сбивать российские самолеты и ракеты без необходимости расходовать дорогостоящие боеприпасы Patriot.

Однако источники телеканала в президентской администрации скептически относятся к этому аргументу. Там говорят, что "у России есть обширные зенитные системы, которые могут легко сбивать F-16" и "Украина не выполняет много воздушных миссий с уже имеющимися истребителями именно по этой причине".

В то же время издание признает, что давление на Байдена по этому вопросу усилилось. Поэтому, судя по всему, будет принято компромиссное решение: начать обучение украинских пилотов, а дальше посмотреть по ситуации.

CNN пишет, что Байден очертил лидерам G7 сегодня именно такую схему - США поддержат усилия по обучению украинских пилотов современным самолетам. Совместные учебные мероприятия скорее всего, будут проводиться исключительно в Европе. Но американский персонал будет участвовать в учениях вместе с союзниками и партнерами. Ожидается, что на это уйдет несколько месяцев.

"Поскольку обучение будет проходить в ближайшие месяцы, наша коалиция стран, участвующих в этих усилиях, решит, когда на самом деле предоставить самолеты, сколько мы предоставим и кто их предоставит", — сказал собеседник агентства.

При этом американские СМИ пишут, что срок обучения украинских пилотов могут сократить до четырех месяцев.

Вчера "Страна" уже анализировала, что требование Украине передать ей F-16, а также дальнобойные ракеты, может быть связано с задержкой в контрнаступлении, под которое украинская власть пытается нарастить поставки оружия и расширить список наименований.

Это контрнаступление подается и на Западе, и в Украине как судьбоносное. И, хотя в Киеве периодически оспаривают такую трактовку, но сами постоянные разговоры властей о скором отвоевании территорий объективно создают завышенные ожидания.

И чем они выше, тем будет выше цена неуспеха. Что, вероятно, и пытаются объяснить союзникам представители украинской власти, требуя больше вооружений.

Но Запад некоторых границ пока все равно не переступает, что может объясняться опасениями эскалации конфликта с Россией. И в этом контексте очень показательны заявления Украины, а также западных СМИ, о поражении ракет "Кинжал", которые Москва подает как неуязвимые для ПВО. В том числе и для американских систем ПВО.

Таким образом как бы проводится мысль, что наиболее опасный российский ракетоноситель, способный нести ядерные боеголовки (гиперзвуковая ракета), сбивается американской системой ПВО. И отсюда вытекает дальнейший посыл, что ядерных угроз России Западу теперь можно не боятся.

Поэтому и РФ в свою очередь стремится показать, что она поражает "Пэтриот", чтоб доказать заявленную эффективность "Кинжалов" и сохранить оставшиеся "красные линии" западных союзников Украины.

Большая поездка Зеленского

Владимир Зеленский сегодня поехал в новое мировое турне. Сегодня он прибыл в Саудовскую Аравию на саммит арабских государств, а оттуда, судя по данным СМИ, может поехать на саммит G7 в Хиросиме.

Там Зеленский планирует провести встречу с премьер-министром Индии Нарендра Моди. Это будет первая их встреча с момента вторжения РФ. Также на "Семерке" будет президент Бразилии Лула да Сильва, который выступает за мирные переговоры Украины с Россией под патронатом Китая.

Газета New York Times сегодня сообщила, что на G7 будет обсуждаться возможность переговоров о перемирии в Украине или о мирном соглашении.

Впрочем, пока в декларации стран-участниц звучат обратные тезисы - что Россия должна вывести войска (и без этого никакие переговоры не возможны в принципе), а военную помощь Украине Запад будет оказывать до конца конфликта. Отдельно об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, любые переговоры по окончании войны России и Украины, "отождествляющие агрессора и жертву, должны быть отвергнуты".

С другой стороны, в кулуарах может обсуждаться более широкий круг вопросов. Тем более, что со страниц западных СМИ не сходит тема того, что по итогам контрнаступления ВСУ дело пойдет к миру в том или ином варианте.

В Саудовской Аравии эта тема тоже звучала. Наследный принц в день визита Зеленского заявил, что королевство готово "продолжать прикладывать посреднические усилия между Россией и Украиной по урегулированию конфликта".

В то же время, в Офисе президента исключают вероятность любых вариантов заморозки конфликта.

"Украина не рассматривает и ни разу не обсуждала идеи "замороженных конфликтов" с государством-агрессором Россией, о чем периодически сообщает российская пропаганда с помощью СМИ", - написал в Twitter советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Ранее о вероятности заморозки конфликта по "корейскому сценарию" писала американская газета Politico по итогам бесед с чиновниками в Вашингтоне.

Подробно об этом мы рассказывали во вчерашних итогах.